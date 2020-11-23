شكرا لقرائتكم موسيماني ينعى لاعب صن داونز : "ارقد فى سلام يا أسطورة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للأهلى حالياً والمدير الفني السابق لصن داونز الجنوب أفريقي، أنيل نجونكا، مدافع نادى صن داونز الجنوب أفريقى، الذى لقى مصرعه بعد تعرضه لحادث سير بمدينة كوازولو ناتال فى جنوب أفريقيا، وكتب موسيمانى عبر حسابه على تويتر " ارقد بسلام يا اسطورة".

موسيمانى

وقالت صحيفة " soccerladuma " الجنوب أفريقية إن اللاعب توفى، وفقا لمصدر مقرب من اللاعب، والذى أكد مصرع مدافع صن داونز بشكل مأساوى فى حادث سيارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يصدر بعد بيان رسمى من قبل السلطات الخاصة بجنوب أفريقيا.

أضافت الصحيفة أن نجونكا كان يستعد للانضمام إلى صفوف نادي أمازولو على سبيل الإعارة، إلا أنه تم تأجيل الاتفاق بسبب أن الفريق خاض مباراة ضد ناديه صن داونز الأحد، وأشارت المصادر إلى ذلك كجزء من اتفاقية الإعارة الظهير الأيمن المتمرس لم يسمح له باللعب ضد فريقه السابق.

فى السياق ذاته ما زالت إدارة النادى الأهلى متمسكة بضم الأوروجوياني جاستن سيرينو نجم صن داونز الجنوب أفريقي، رغم رفض ناديه التفريط في خدماته على الأقل حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن القيد في جنوب أفريقيا مغلق حالياً وبالتالى فى حالة التفريط في اللاعب للأهلي فلن يقوم صن داونز بتعويضه قبل الانتقالات المقبلة.

ويواصل الأهلي جهوده لضم سيرينو فى ظل القناعة التامة بقدرات اللاعب لدى الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيمانى الذى سبق له تدريب سيرينو فى صن داونز لفترة طويلة، قبل تولّى موسيمانى مهمة تدريب الأهلى أول أكتوبر الماضي، وفتح الأهلي خطوط اتصال مُكثفة مع إدارة صن داونز لحسم الصفقة واستغل علاقة موسيمانى القوية بإدارة صن داونز باعتباره مدرباً سابقاً للفريق الجنوب أفريقى لمدة 8 سنوات، لكن إدارة صن داونز ما زالت تتحفظ على فكرة الاستغناء عن اللاعب الأورجويانى.