شكرا لقرائتكم على جبر يخضع لمسحة طبيبة جديدة لتحديد موقفه من تدريبات بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع على جبر مدافع بيراميدز، لمسحة طبية جديدة للكشف عن فيرس كورونا، وتحديد موقفه من الانضمام لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى استعدادًا للموسم الكروى الجديد، حيث لم ينضم اللاعب لتدريبات فريقه عقب العودة من معكسر منتخب مصر لمواجهتى توجو، وتم عمل مسحة للاعب أكدت إصابته بالفيروس ليتم إبلاغه بالعزل فى منزله وابتعاد عن خوض تدريبات الفريق.

ويخضع على جبر فى الوقت الحالى للعلاج، وفقا للبروتوكول الطبى وسط متابعة من جانب جهاز بيراميدز، من أجل التعافى من فيروس كورونا، بعدما جاءت المسحة الخاصة به إيجابية.

وكان فريق بيراميدز استعاد جهود نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق، بالمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، بعدما جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم اكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ثم انضم للتدريبات الجماعية للفريق تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا.

وأسفرت قرعة الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 على مواجهة الأهلى لنظيره بيراميدز بالأسبوع العاشر، فيما يلتقى الزمالك مع بيراميدز بالأسبوع الثانى.

كما أسفرت قرعة بطولة الدورى للموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 11 ديسمبر المقبل، عن مواجهة الاهلى مع مصر المقاصة في أولى مباريات الفريق الأحمر، بالأسبوع الأول من البطولة المحلية