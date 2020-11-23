شكرا لقرائتكم أنباء عن إصابة الونش بفيروس كورونا وعزله من معسكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ترددت أنباء عن أن المسحة الطبية التي خضع لها لاعبو الزمالك بالأمس، أثبتت إيجابية عينة محمود "الونش" مدافع الفريق الأبيض، ويخضع اللاعب للعزل المنزلي مع التزامه ببروتوكول العلاج، لحسم مصيره من نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي.

وتوج محمود حمدي الونش مدافع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك جائزة أفضل مدافع في الدوري المصري الممتاز في استفتاء قناة أون تايم سبورتس وفقاً لاستطلاع رأي النقاد الرياضيين والمحللين، بينما حسم الأمر لصالحه أيمن اشرف لاعب الأهلي في جائزة أفضل مدافع الممنوحة من الجمهور.

وجاء ترتيب أفضل 3 مدافعين كالتالي..

أفضل مدافع من قبل المحللين والنقاد: محمود الونش – أيمن أشرف – محمود علاء

أفضل مدافع من قبل الجمهور: أيمن أشرف – محمود حمدي الونش – محمود علاء

فيما جاءت جوائز أفضل حارس صاعد بفوز محمود جاد حارس انبي في الجائزتين من المحللين والجمهور والتي جاءت كالتالي..

أفضل حارس صاعد من قبل المحللين والنقاد: محمود جاد – محمد صبحي – محمد أشرف

أفضل حارس صاعد من قبل الجمهور: محمود جاد - محمد صبحي – محمد أشرف