شكرا لقرائتكم رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام خمس سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي تعاقد النادي مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات قادمة. وقام أمير توفيق بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، بإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد. هذا وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

أحمد رمضان بيكهام

كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. الأهلي يعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام خمس سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.