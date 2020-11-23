شكرا لقرائتكم وادي دجلة يعلن ضم رضا عبد العال وميهوب وأحمد مجدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن وادى دجلة التعاقد بشكل رسمى مع كلاً من رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وأن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وخورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين.

كما أعلن وادى دجلة تجديد تعاقد كلاً من محمد عبد المنصف حارس المرمى، وحسام عرفات لمدة موسمين، بعقد ممتد حتى عام 2022.

وكان أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، وقع على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمى اليوم الاثنين مقابل 12 مليوناً و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.

ويتواجد أحمد رمضان بيكهام حالياً في مقر الأهلي بعد توقيع عقود انتقاله للأهلي في حضور أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي، ليصبح الصفقة الثالثة للفريق بعد طاهر محمد طاهر والمغربي بدر بانون.

واتفق مسئولو الأهلي مع دجلة على دفع قيمة الصفقة على قسطين، وعرض الأهلي على دجلة استعارة ثلاثة لاعبين ، على أن يتم خصم قيمة إعارتهم من قيمة الصفقة، إلا أن الثلاثي المعروض لم يلق قبولاً لدى الإدارة الفنية لوادي دجلة، ليتم صرف النظر عن فكرة استعارة لاعبين والتركيز على المقابل المادي فقط.

أحمد رمضان بيكهام 23 عامًا شارك الموسم الماضي فى 30 مباراة بالدورى بقميص دجلة (سجل هدفين وصنع تمريرة ناجحة)، ونفذ 7 عرضيات بشكل صحيح من إجمالى 23 بدقة 30 %، ومرر الكرة بشكل صحيح 31 مرة من إجمالى 41 بدقة 76 % ، وبلغت تمريراته القصيرة معدل 92 % بواقع 1201 تمريرة من 1300 .