«المحترفين» تستعرض أبرز الجوانب الفنية والتنظيمية مع وسائل الإعلام

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت رابطة المحترفين الإماراتية مبادرة جديدة، بإقامة ملتقى إعلامي تدعو إليه وسائل الإعلام المختلفة بعد غد في الـ11 صباحاً بفندق ريكسوس بريميوم JBR- دبي؛ وذلك بهدف استعراض كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتنظيمية والتسويقية المرتبطة بالرابطة، وبدوري الخليج العربي خلال الجولات الماضية، لاسيما الجهود المبذولة من كافة الأطراف لإقامة وتنظيم واستضافة المباريات، والمردود الفني للجولات وزمن اللعب الفعلي وما إلى ذلك.

كما تستعرض الرابطة مع ممثلي وسائل الإعلام الأنشطة التسويقية واتفاقيات الشراكة والرعاية، التي نجحت في إبرامها خلال الفترة الماضية والإعلان عن الجديد منها.

وأكد وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين أن الهدف من تلك المبادرة هو تأكيد التواصل والتعاون مع مختلف وسائل الإعلام التي تعد شريكاً مهماً في نجاح المنظومة الرياضية للمسابقات وكل ما يرتبط بها.

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