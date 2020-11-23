شكرا لقرائتكم خبر عن 70 لاعباً من 6 أندية في بطولة اليوم الوطني للجودو بخورفكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعقد لجنة المسابقات باتحاد الجودو الثلاثاء اجتماعاً لاعتماد قوائم الأندية التي تقدمت للمشاركة في بطولة اليوم الوطني للجودو المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وسيتم خلال الاجتماع التدقيق واعتماد المستندات والأوراق الثبوتية للمتقدمين للمشاركة من واقع السجلات، وستجرى مراسم سحب القرعة أيضاً، ويلي ذلك انعقاد اجتماع لجنة الحكام الخاصة بالبطولة برئاسة الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي لتوزيع المهام وتحديد المباريات.

وستشهد الصالة الرياضية بنادي خورفكان صباح يوم الجمعة 27 نوفمبر انطلاقة منافسات البطولة التي ينظمها اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي بمشاركة 70 لاعباً يمثلون 6 أندية بالدولة هي الجزيرة، والشارقة الرياضي، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، واتحاد كلباء، والفجيرة للفنون القتالية ونادي خورفكان مستضيف الحدث.

وانتهت اللجنة المنظمة للبطولة برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد من الإعداد للبطولة بشكل يكفل لها النجاح بالتعاون مع مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي برئاسة سالم محمد راشد النقبي الذي سخر كافة متطلبات النجاح في ظل التعاون المستمر بين الاتحاد وأنديته، حرصاً على مواصلة النشاط وفقاً للضوابط الاحترازية على مستوى منافسات الكبار.

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