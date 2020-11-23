ضربة قوية للزمالك قبل «نهائي القرن».. إصابة محمود الونش بفيروس كورونا

ذكرت وسائل إعلامية أن مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود حمدي الونش، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "الدستور" بأن الفحوصات التي خضع لها الونش أثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة أن الونش خضع كغيره من اللاعبين في فريق الزمالك لمسحة طبية أمس الأحد، والتي ظهرت نتيجتها وأكدت إصابته بفيروس كورونا، بينما جاءت باقي المسحات سلبية.

وتأتي إصابة الونش قبل أيام من مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيان والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.