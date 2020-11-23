«أبو مكة بخير» .. «محمد صلاح» بعد تعافيه من كورونا : أشكر الجميع على دعمهم المستمر

احتفل محمد صلاح نجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي ليفربول الانجليزي بتكريم اتحاد الكرة الذي تم قبل أيام على هامش معسكر المنتخب لمباراتي توجو.
ونشر صلاح صورة له أثناء التكريم علي صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وعلق عليها: "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر.".
كان اتحاد الكرة قد كرم محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، ذلك خلال المعسكر الدولي الذي اقيم للمنتخب استعدادًا لمواجهتي توجو خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الافريقية بالكاميرون.
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