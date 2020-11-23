لنبذ التعصب.. لأول مرة بث مشترك بين قناتي الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا

اتفق مسؤولو قناتي الأهلي وقناة الزمالك، على إقامة بث مباشر مشترك لتغطية النهائي الإفريقي، والذي سيقام بين الفريق الأحمر ونظيره الفريق الأبيض، في المباراة التي ستجمعهما على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم 27 من الشهر الجاري.

وعلم “القاهرة 24″ من مصادره الخاصة، أن مسؤولي قناتي الأهلي والزمالك اتفقا على إقامة بث مباشر مشترك، لتغطية الحدث المرتقب بين جميع الجماهير، لتوجيه رسالة نبذ التعصب، في ظل الحملة التي اطلقها وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي”.

ونجح الزمالك في الصعود إلى الدور النهائي، بعد الفوز على الرجاء المغربي، بـ4 أهداف مقابل هدف، بنتيجة المباراتين التي جمعتهما، في المغرب ومصر، حيث استطاع الفريق الأبيض إسقاط الرجاء بهدف في المغرب، وثلاثة أهداف مقابل هدف في القاهرة.

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الوداد المغربي، بهدفين دون رد في المغرب، وثلاثة أهداف مقابل هدف، في القاهرة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليضرب موعدا مع الزمالك في النهائي.