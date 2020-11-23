سفير نيوزيلندا بالقاهرة: أنا أهلاوي وأتمنى تحقيق اللقب التاسع

كشف السفير النيوزيلندي لدى القاهرة، انتمائه الكروي داخل مصر، حيث أكد على تشجيعه للنادي الأهلي خاصةً في مباراته القادمة امام الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونشر جريج لويس تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، قائلاً: “يعشق المصريون كرة القدم كرة قدم، بعد أيام ولأول مرة سيشهد نهائي دوري أبطال إفريقيا مبارة الأهلي والزمالك”.

وأضاف: “أنا شخصياً أشجع الاهلي في تحقيقه اللقب التاسع بينما يأمل روس نائب رئيس البعثة أن يحقق الزمالك لقبه السادس”.

واتم تغريدته بقوله: “في النهاية سيكون هذا هو اللقب الخامس عشر لنادي مصري”.

جدير بالذكر أن النهائي الإفريقي بين فريقي الأهلي والزمالك، سيقام يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءًا، باستاد القاهرة الدولي.

وحصل الأهلي علي لقب البطولة 8 مرات كان آخرها عام 2013، فيما حصل الفريق الأبيض على البطولة 5 مرات ويسعى لتقليص الفارق بينه وبين المارد الأحمر في عدد الحصول على الكاس الإفريقية.