شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة لـ جهاز منتخب مصر بالكامل من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري لمسحة كورونا أمس الأحد وظهرت نتيجتها اليوم وأثبتت سلبية العينة للجهاز الفني بالكامل ويضم حسام البدري المدير الفني وأحمد أيوب وطارق مصطفي وسيد معوض وأيمن طاهر ومحمد بركات مدير المنتخب وطبيب محمد أبو العلا . كان منتخب مصر عاد إلى القاهرة صباح يوم الأربعاء قادمًا من توجو بعد مواجهتهم يوم الثلاثاء في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 وفاز الفراعنة بنتيجة 3 / 1 ليتصدر الفراعنة قمة المجموعة برصيد 8 نقاط . كانت المسحة الاخيرة لمنتخب مصر قد اثبتت استمرار إصابة محمد النني بفيروس كورونا وإصابة أحمد حسن كوكا وشادي جيلاني المنسق الإعلامي ومدلك المنتخب.

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