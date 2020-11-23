شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة صالح جمعة تطلب الدعاء له: تعبان جدا ومش وقته تسألونى رجعنا لبعض امتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بسنت عبد الحميد، زوجة لاعب النادى الأهلى، صالح جمعة، تدهور الحالة الصحية للاعب بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث أكدت زوجة لاعب وسط الفريق الأحمر، عبر خاصية "ستوري" على حسابها الشخصى على موقع الصور الشهير "إنستجرام"، أنه مريض للغاية منذ إصابته بالفيروس.



بسنت عبد الحميد زوجة صالح جمعة

وردت على عدد من التعليقات ممن استفسرت عما إذا كانوا عادوا لبعضهم أم لا بقولها: "أظن دا مش وقتو انكو تدخلوا وتكلمونى وتسألونى هو أنتى وجوزك رجعتوا لبعض أيوة رجعنا لبعض من بدرى وهو طلع بنفسه فى مكالمة مع كابتن شوبير وقت الحادثة، وقال كده".

كما وضعت صورة لها من وقت الحادثة لتؤكد على عودتهما لبعض منذ فترة طويلة، وليس الآن فقط، مطالبة الجميع بالدعاء له.

من ناحية أخرى، حرص عبد الله جمعة، لاعب فريق الزمالك، على دعم ومساندة شقيقه صالح جمعة لاعب فريق الأهلى فى الأزمة التى يمر بها بعد إصابته بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية ويخضع على إثرها للعزل الصحى.

ونشر عبد الله جمعة عبر صفحته بموقع تبادل الصور إنستجرام صورة لشقيقه وهو يجلس على السرير، وأرفق مع الصورة دعاء للاعب الأهلى، "اللهم اشفِ أخي فأنت القوي وهو الضعيف فلا شافي سواك، اللهم أنت أعلم بحاله وبوجعه، اللهم اشفي أخي شفاءً لا يغادر سقمًا ورد عليه صحته وعافيته. اللهم اسكب في جسد أخي نهرًا من الراحة يسري في أوردته، ربي أرح ثم هوّن ثم اشفِ كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت يا أرحم الراحمين????.

وكان صالح جمعة قد أجرى مسحة طبية أمس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة ‏التى تقام مساء غد فى دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏ ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.‏