شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يظهر فى مران الجونة استعدادًا للموسم الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل فريق الجونة، استعداداته للموسم الجديد الذى ينطلق 11 ديسمبر المقبل، حيث ظهرت الصفقات الجديدة فى مران الفريق، وأبرزهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق، والمنضم مؤخرًا إلى الفريق الساحلى قادمًا من مصر المقاصة.



احمد عادل عبد المنعم



الجونة



جانب من التدريبات



فريق الجونة

وفى وقت سابق، كشف نادى الجونة عن صفقاته الجديدة فى الميركاتو الجارى، استعداداً للموسم الجديد، وجاء فى مقدتمهم أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى النادى الأهلى ومصر المقاصة السابق، بالإضافة إلى 5 صفقات أخرى وهم، نور السيد، ومحمود الجزار، أحمد عامر، محمد رجب، ومحمد حبيب.

وأعلن مسئولو نادي الجونة، عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، الذي سيقود الفريق في الموسم المقبل وسيتولى رضا شحاتة، منصب المدير الفني لنادي الجونة، ومعه محمد محسن أبوجريشة مدربًا عامًا وأبو المجد مصطفى، مدرب مساعد، ومحمد العقباوي مدربا لحراس المرمى، ومحمد وسيم وعمرو جمال مدربا الأحمال.

وكان الجونة بدأ قبل أيام الإستعداد للموسم الكروي الجديد، بمشاركة اللاعبين الجدد الذين تعاقد معهم النادي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

من ناحية أخرى، أكد الزامبى والتر بواليا، مهاجم الجونة، أنه لم يتلق أى عروض من الأهلى أو الزمالك، وأنه لا ينوى حسم مستقبله فى الوقت الحالى، لأن عقده مع الجونة يستمر حتى نهاية 2022، ما يجعل مصيره مرتبطاً بقرار إدارة النادى، لذا فهو يفضل الانتظار حتى نهاية العقد.