شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: لو جيلنا بيلعب دلوقتى كان حصل أزمة اقتصادية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة السابق اندهاشه من الارتفاع الجنوني في أسعار اللاعبين خلال الفترة الجارية، معلقًا: "لو كان جيلنا بيلعب دلوقتي كان حصل أزمة اقتصادية لأن أسعارنا كانت هتكون عالية جدًا".

وتابع أحمد بلال لليوم السابع قائلاً: "الدوري المصري بايظ لأن هناك 3 أندية فقط هي من تملك الأموال وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز وباقي الأندية إمكانياتها محدودة".

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حوارًا مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.















































































