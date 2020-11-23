شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يُعلن التعاقد مع رضا عبد العال وخليفة الشناوى وأحمد مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وادى دجلة التعاقد بشكل رسمى مع كلاً من رضا عبد العال جناح فريق بنى سويف لمدة 3 مواسم مقبلة، وأحمد ميهوب الشهير بـ"خليفة محمد الشناوى" حارس مرمى نادى اطسا وسمسطا السابق بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، كما تم التعاقد مع أحمد مجدى باك رايت الإنتاج الحربى لمدة سنتين فى صفقة انتقال حر، لاسيما وإن أحمد مجدى من ناشئين وادى دجلة.

وكان وادى دجلة نجح فى التعاقد مع مسعد عوض حارس مرمى أسون بعد سداد قيمة الشرط الجزائى "مليون جنيه"، وضم صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة، والتونسى إيهاب المباركى ظهير أيمن فريق الترجى والذى وقع عقود مع دجلة لمدة 3 سنوات فى صفقة انتقال حر، وخورخي فرناندو باربوسا إنتيما الشهير بـ"جورجينيو"، الجناح المهاجم لمنتخب غينيا بيساو وفريق لودوجورتس رازجراد البلغاري، لمدة موسمين.

كما أعلن وادى دجلة تجديد تعاقد كلاً من محمد عبد المنصف حارس المرمى، وحسام عرفات لمدة موسمين، بعقد ممتد حتى عام 2022.

وكان أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، وقع على عقود انتقاله للأهلي بشكل رسمى اليوم الاثنين مقابل 12 مليوناً و500 ألف جنيه دون دخول لاعبين فى الصفقة، بعدما كان الاتفاق الأول ينص على دفع مقابل مادى بخلاف إعارة 2 من لاعبي الأهلي لوادي دجلة، عاد وطلب مسئولو دجلة أن تعقد الصفقة بعيدا عن اللاعبين، على أن يتم حساب قيمة صفقات المعارين حال الاستقرار على ضم أي لاعب بعيدا عن صفقة بيكهام.