شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تعلن نتائج منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة نتائج منافسات اليوم الثاني من دوري الوزارات الأول، الذي تنظمه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالدولة، بالمركز الأوليمبي بالمعادى، تحت شعار "مصر أولا.. لا للتعصب".

وكان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قد حضر مباراة بين وزارة المجالس النيابية المالية والتي انتهت بسبعة أهداف مقابل هدف لصالح المالية، ومباراة أخرى بين الثقافة والخارجية وانتهت بنفس النتيجة لصالح الثقافة .

شهدت الأدوار التمهيدية في يومها الثاني 12 مباراة، حيث تعادل مجلس الوزراء مع التنمية المحلية بهدف لكل فريق، وبسبعة أهداف لهدفين فازت السياحة علي القوى العاملة، وبخماسية نظيفة فازت النقل علي التعليم العالي، والإسكان علي التربية والتعليم بثمانية أهداف مقابل هدفين .

وحققت وزارة الأوقاف فوزًا صعبًا علي الزراعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، والتموين على التخطيط برباعية نظيفة، والاتصالات علي التعاون الدولي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحافظت وزارة الدفاع علي تفوقها بهدفين لهدف علي وزارة الشباب والرياضة، فيما خسرت وزارة الصحة من التجارة والصناعة بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي أكبر نتيجة في منافسات اليوم سحقت وزارة الإنتاج الحربي وزارة قطاع الأعمال العام بتسعة أهداف نظيفة.