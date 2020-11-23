شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة كريم عبدون ناشئ الزمالك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وليد عبد الرحمن، رئيس الجهاز الطبى لقطاعات الناشئين بنادى الزمالك، إيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا التى خضع لها كريم عبدون لاعب وسط فريق الأبيض مواليد 2003، وذلك بعد الفحوصات التى خضع لها مؤخرًا، مضيفًا أنه تم وضع بروتوكول علاجى للاعب، حيث يخضع له بجانب الحجر الصحى بالمنزل للتعافى من الفيروس.

من جانبه أكد كريم عبدون، أن حالته مستقرة، ولا توجد عليه أى أعراض، ويخضع للبروتوكول العلاجى المتبع، وهو حاليا بالعزل المنزلى لحين التعافى بشكل تام، ويخضع لفحوصات طبية بشكل مستمر، ووجه اللاعب الشكر لمجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، ومسئولى القطاع برئاسة غانم سلطان رئيس قطاعات الكرة، وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاعات الناشئين، وفاروق جعفر المستشار الرياضى للمجلس، على متابعة حالته بشكل دائم وتقديم كل الدعم له، ويعد كريم أحد أهم المواهب بقطاع الناشئين بالنادى، المتوقع له مستقبل مشرق نظرًا للامكانيات الفنية التى يتمتع بها اللاعب.

من ناحية أخرى، يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام الأهلى، المقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستقام على ستاد القاهرة، فى اللقاء الذى يتم وصفه بنهائى القرن نظرًا لكونه قمة تاريخية، حيث تعد تلك المباراة الأولى فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد فى النهائى.

وجاء برنامج مواجهة الأهلى فى قلعة ميت عقبة بدايته بخضوع لاعبى الزمالك، للمسحة الخاصة بفيروس كورونا، أمس، الأحد، استعدادًا لدخول المعسكر المغلق الخاص بالمباراة، المقرر انطلاقه اليوم، الإثنين، حيث سيدخل الفريق معسكرا مغلقا حتى موعد الانتهاء من المباراة، لتقليل نسبة الإصابة بفيروس كورونا حيث سيكون المعسكر بالكامل تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، وسوف يستعيد الفريق جهوده ظهيره الأيمن الأساسى حازم إمام بعد تعافيه من فيروس كورونا حيث خضع اللاعب لفترة من العزل المنزلى مع تنفيذ بروتوكول العلاج وخضع لمسحتى كورونا للتأكد التام من تعافيه من الفيروس وجاءت المسحات الخاصة به سلبية لذا سيتم إعداد برنامج تأهيلى مكثف له من أجل تجهيزه للقمة الأفريقية.