شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفراعنة مارسوا الجمباز فى العصور القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر رياضة الجمباز من الألعاب الفردية التى تحتاج إلى مرونة ورشاقة ، فهى تتضمن أداء سلاسل من الحركات فى أجهزة مختلفة، ففى كل جهاز سلسلة من الحركات المختلفة، ويجمع الجمباز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة.

تطورت اللعبة فى اليونان القديمة، فى سبارتا وأثينا، وكانت تستخدم كوسيلة لإعداد الرجال للحرب ، و أول من مارس رياضة الجمباز هم القدماء المصريون منذ 3000 سنة قبل الميلاد، حيث أظهرت النقوش الموجودة فى مقبرة ميراروكا فى سقارة ومقبرة بنى حسن ومقبرة بتاح حتب، حيث نقوش لحركات بهلوانية فردية وجماعية وتمرينات مشتركة بين النساء والرجال تمثل أدق الحركات التى تمارس الآن فى الجمباز ثم انتقل إلى الصينيين، ومن بعدهم الإغريق.

وفى أوائل القرن العشرين انتشرت لعبة الجمباز فى جميع دول العالم وأصبح لها مدارس خاصة بها وكثرت الإمكانيات الضخمة من حيث صناعة أجهزة الجمباز فى شتى بلاد العالم، كما انتشرت البطولات المختلفة على مستوى العالم سواء البطولات المحلية أو القارية أو العالمية أو الأوليمبية.