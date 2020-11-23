شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: مصطفى محمد عنده ميزة واحدة من 5.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث أحمد بلال، نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، عن مصطفي محمد مهاجم الزمالك ومنتخبنا الوطني، قائلا، "مصطفي محمد مهاجم جيد ولكنه يمتلك ميزة واحدة فقط من أصل 5 مميزات لابد أن تتوافر فى المهاجم، فهو يجيد ألعاب الهواء ولكن أين صناعة الأهداف وبناء اللعب واللعب بكلتا القدمين والتسديد المحكم".

وأضاف أحمد بلال، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني أكد وجهة نظره بأن مصطفي محمد يحتاج لتطوير أدائه، مشيرا إلى أن مصر تعاني حالياً من ندرة المهاجمين عكس ما كان يحدث فى الماضى حيث كان يتواجد العديد من المهاجمين المميزين.

وأجرى أحمد بلال نجم الأهلي والكرة المصرية السابق حواراً مطولاً خلال ندوته باليوم السابع تطرقت للحديث في العديد من الملفات أبرزها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الجمعة المقبل باستاد القاهرة في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.