شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التى خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .وأكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق ان اللاعبين المتواجدين حاليا جاءت نتيجتهم سلبية اما اللاعبين المتواجدين مع الاندية يقومون باجراء التحليل بواسطة انديتهم وستجري مسحة لجميع افراد الجهاز الفني والطبى والادارى خلال 24 ساعة.
ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين فى حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.
على صعيد متصل، احتوى ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، أزمة الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، وقرر عودتهما لمعسكر شباب الفراعنة، مرة أخرى بعد قرار استبعادهما لخروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني.
واجتمع ياسين، باليونانى بابا فاسيليو، المدير الفني لدجلة، عبر خاصة فيديو كونفراس، نظرًا لصعوبة لقائهما، بسبب ظروف ارتباطهما بمعسكرات، وتكفل وليد ماهر المنسق الاعلامى لمنتخب الشباب بترجمة الحديث بينهما وأكد فاسيليو احترامه للمنتخبات الوطنية المصرية، مشددًا أن خروج لاعبي فريقه من معسكر الشباب، بسبب خطأ إدارى غير متعمد وابلغ حازم خيرت مدير جهاز وادي دجلة بانتظام اللاعبان في معسكر شباب الفراعنة.
وأبدى فاسيليو سعادته بالحديث إلى ربيع ياسين، مؤكدًا أنه فخور بالتواصل مع واحد من أبرز لاعبي الكرة المصرية، على مر العصور، وشدد المدير الفني لشباب الفراعنة، خلال اجتماعه بمدرب دجلة، على أن المدرب اليوناني أضاف قيمة فنية كبيرة للكرة المصرية.
وقرر ربيع ياسين، عودة ثنائى دجلة لصفوف شباب الفراعنة، مرة أخرى، على أن يعتذرا لجميع أفراد المنتخب، قبل انطلاق مران عصر اليوم ، المقرر له على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، استعدادًا لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.
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