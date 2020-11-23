شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية اختبار "رابيد تيست" لأعضاء منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت اختبارات "رابيد تيست"، التى خضع لها أعضاء منتخب الشباب، تحت 20 عامًا، بقيادة ربيع ياسين، أمس، الأحد، سلبيتها ليواصل شباب الفراعنة، استعدادتهم بشكل مريح، قبل السفر إلى تونس للمشاركة فى بطولة شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتاينا .وأكد دكتور وليد منظور طبيب الفريق ان اللاعبين المتواجدين حاليا جاءت نتيجتهم سلبية اما اللاعبين المتواجدين مع الاندية يقومون باجراء التحليل بواسطة انديتهم وستجري مسحة لجميع افراد الجهاز الفني والطبى والادارى خلال 24 ساعة.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 24 ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين فى حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.