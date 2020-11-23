مصدر لمصراوي: مسحة كورونا جديدة لمحمود الونش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق، سيخضع لمسحة جديدة للكشف عن فيروس كورونا، غدًا، الثلاثاء.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الونش سيخضع للكشف الجديد بصورة منفردة.

وأوضح المصدر، أن الونش تواجد في المسحة التي خضع لها باقي لاعبي الزمالك أمس، الأحد، والتي ظهرت نتيجتها اليوم الإثنين.

وشدد المصدر، أن الونش بحاجة إلى مسحة جديدة لمزيد من التأكيد حول إيجابية أو سلبية العينة الخاصة به، قبل أيام قليلة من مواجهة الأهلي.

الجدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع الأهلي يوم الجمعة القادم في استاد القاهرة الدولي، في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا.