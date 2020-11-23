مصدر لـ"الخليج 365": ثلاثي الأهلي مستعد للنهائي.. ومشاركة معلول مشروطة

محمد اسماعيل - القاهرة - تأكدت مشاركة ثلاثي الأهلي أيمن أشرف ومحمد هاني وجونيور اجايي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل ضد الزمالك.

وأكد مصدر لـ"الخليج 365" أن الثلاثي بات جاهزاً للمشاركة في المباراة بعد التعافي من الأصابات الخفيفة التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن حالة اللاعبين الثلاثة أصبحت جيدة للغاية بعد أن شاركوا في المران الجماعي مساء الاثنين بعد أن تخلصوا من الإصابات المختلفة التي أبعدتهم عن مباراة أبو قير الأخيرة بكأس مصر.

ولفت المصدر إلي أن التونسي علي معلول سيشارك في التدريبات الجماعية الثلاثاء لكن هذا يتوقف علي نتيجة المسحة الطبية التي أجراها اللاعب اليوم الاثنين فور وصوله للقاهرة ظهر اليوم وفضُل الجهاز الفني حصوله علي راحة من المران.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فرض سياج من السرية علي تدريبات الأهلي في المعسكر المغلق المقام حاليا استعدادا للنهائي الأفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.