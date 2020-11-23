بيكهام يتحدث عن مدة تعاقده مع الأهلي.. وموعد الانتظام في التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أكد أحمد رمضان "بيكهام" لاعب نادي وادي دجلة المنتقل إلى صفوف الأهلي، أنه وقع على عقود انضمامه إلى القلعة الحمراء لمدة خمس سنوات.

وأشار بيكهام في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه سينتظم في تدريبات الأهلي بداية من غدًا، الثلاثاء، إذا جاءت نتيجة المسحة الأخيرة لفيروس كورونا الخاصة به سلبية.

وقال بيكهام: "وقعت للأهلي لمدة خمس سنوات، قمت بعملة مسحة للكشف عن فيروس كورونا وإذا كانت نتيجتها سلبية سأنتظم في تدريبات الفريق بداية من يوم الثلاثاء".

وأضاف: "أشكر وادي دجلة على الفترة التي قضيتها في الفريق، وأشكر ماجد سامي، لأنهما سمحا لي بالعودة إلى بيتي من جديد".

وأردف: "سأبذل كل جهدي مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، أعلم أن المنافسة صعبة لكني سأقاتل للمشاركة في المباريات".

وأوضح: "أشكر جماهير الأهلي على مساندتهم لي في الفترة الماضية، العودة للأهلي كانت حلم كبير وحققته".

واختتم: "أتمنى فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، وأتمنى التتويج في الموسم المقبل بنفس البطولة بتواجدي".

الجدير بالذكر أن وادي دجلة سبق وأن أعلن عبر الخليج 365، الاتفاق على كافة بنود التعاقد مع الأهلي فيما يخص صفقة انتقال بيكهام للقلعة الحمراء.