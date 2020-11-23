محمد صلاح يظهر في مركز تدريب ليفربول (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
نشر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي،صورة جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وظهر صلاح في الصورة الجديدة داخل مركز تدريب ليفربول، بعد سلبية المسحة الثانية الخاصة بفيروس كورونا.
وسافر صلاح إلى إنجلترا يوم الجمعة، استعدادا للعودة للتدريبات مع فريقه ليفربول للمشاركة أمام أتالانتا بدوري الأبطال الأسبوع الجاري.
وقبل ساعات، أعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا، الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.
وأكد مجاهد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن نتيجة المسحة جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصري لمدة أسبوع حتى تعافى تمامًا من الفيروس.
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