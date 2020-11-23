صلاح: فخور بالحصول على جائزة "الملهم" وأشكر الجميع على الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:
عبر محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي عن فخره بالفوز بجائزة الملهم المقدمة من الاتحاد المصري لكرة القدم.
وعبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" كتب صلاح :"فخور بالحصول على هذه الجائزة، وأود أن أشكر كل شخص على الدعم المتواصل".
وحصل محمد صلاح على تكريم في القاهرة على مجمل إنجازاته خلال السنوات الماضية مع نادي ليفربول الإنجليزي.
وخضع صلاح لفترة عزل وعلاج في القاهرة ثم في الجونة قبل أن يطير إلى لندن خلال صراعه مع فيروس كورونا الذي انتهى بانتصار جديد للنجم المصري.
ويستعد محمد صلاح للعودة لدعم فريقه أمام أتالانتا في دوري الأبطال، بعد أن تغيب عن المباراة السابقة في البريميرليج ضد ليستر سيتي والتي فاز بها فريقه بثلاثية نظيفة.
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