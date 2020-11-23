مصدر يعلن لمصراوي.. التفاصيل المادية لصفقة انتقال بيكهام للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:

كشف مصدر مسؤول، التفاصيل المالية لصفقة انتقال أحمد رمضان "بيكهام" مدافع نادي وادي دجلة إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الحالية.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الأهلي سيسدد مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري لصالح وادي دجلة، كقسط أول يُدفع اليوم، الإثنين.

وأضاف المصدر: "القسط الثاني سيكون بقيمة أربعة ملايين و500 ألف جنيه مصري، على أن يدفع الأهلي ثلاثة ملايين جنيه في القسط الثالث والأخير".

وكان حازم خيرت رئيس جهاز الكرة في وادي دجلة قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتفاق بين ناديه والأهلي بشأن صفقة بيكهام قد انتهى بنجاح.

الجدير بالذكر أن خيرت أكد لمصراوي، أن وادي دجلة سيتسلم شيكًا من الأهلي اليوم، الإثنين، كجزء من قيمة الصفقة المقدرة بـ12 مليون و500 ألف جنيه.