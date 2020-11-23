حارس ليفربول السابق: بيع صلاح يعتمد على سعره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ديفيد جيمس حارس مرمى نادي ليفربول السابق، أن لا يعتقد أن النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز لا غنى عنه في الفريق، مشيراً إلى أن بيعه سيعتمد على السعر المقدم لشراؤه.

وقال في جيمس في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية، عن إمكانية انتقال صلاح إلى ريال مدريد: "إذا كان السعر مناسب فإنه يمكن بيع أي لاعب، الأمر يعتمد على السعر".

وأضاف: "إذا انتقل صلاح إلى مانشستر سيتي، لا أعتقد أن الأمر سيكون جيداً من الناحية التجارية لليفربول، ولكن إذا انتقل إلى دوري أو بلد أخرى، سيكون الأمر منطقياً أكثر".

وتابع حارس مرمى ليفربول السابق: "لا أعتقد أن ليفربول يعتمد على صلاح وهذا أمر جيد بالنسبة إلى يورجن كلوب، وعلى الرغم من ذلك فإن الفريق سيحتاج إلى إيجاد بديل له".

واختتم جيمس تصريحاته: "لا أعتقد أن صلاح لا غنى عنه في ليفربول".