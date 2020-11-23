بالفيديو والصور.. كل ما يتعلق بقرعة الدوري للموسم الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: قامت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بالكشف عن مباريات الموسم الجديد بعد انتهاء مراسم حفل القرعة الخاصة بدوري 2020/2021. وشهد أحد فنادق القاهرة، مراسم قرعة الموسم الجديد، حيث قام بتقديم الحفل أحمد حسام "ميدو"، والثنائي حازم إمام وعماد متعب بعملية سحب القرعة. ووفقاً لتصريحات مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات، فإن الدوري سوف ينطلق يوم 11 ديسمبر. ووفقاً لما أسفرت عنه مراسم القرعة، فإن الزمالك، من المقرر أن يلعب مباراة الجولة الأولى خارج ملعبه أمام المقاولون العرب. ويستضيف بيراميدز في الجولة الأولى نظيره الاتحاد السكندري، بينما يلعب المصري البورسعيدي أمام الإسماعيلي. وأسفرت القرعة أيضاً عن استضافة إنبي لنظيره أسوان، ومواجهة بين البنك الأهلي ووادي دجلة، والانتاج الحربي أمام سيراميكا كليوباترا، وطلائع الجيش مع الجونة، وسموحة أمام غزل المحلة.

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