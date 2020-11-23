بعد الانتقادات.. مصمم شعار الدوري لـ"الخليج 365": "شغلي إنترناشونال"

محمد اسماعيل - القاهرة - رفض هاني شكري الرئيس التنفيذى لشركة JWT والمنوطة بتصميم شعار الدوري المصري للموسم الجديد، التعليق على "اللوجو" الخاص بالمسابقة.

وأجرى الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرعة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، كما تم الكشف عن "لوجو" البطولة.

وتعرض شعار الدوري المصري لانتقادات لاذعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ نظرًا للتقارب بيه وبين الشعار الخاص بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليج).

وتواصل "الخليج 365" مع هاني شكري المشرف على تصميم الشعار، لسؤاله كيف استوحى الفكرة؟ وماذا عن التقارب بينه وبين شعار بريميرليج؟.

وقال شكري: "لا أعلق على تصميمات العملاء، نسلم المطلوب منّا فقط، تلك هي السياسة الخاصة بالشركة".

وأتم: "أنا (إنترناشونال)، التعليق لدى اتحاد الكرة، هو المنوط فقط بالتعليق على التصميم".