جوميز يقود هجوم الهلال لمواجهة النصر بالدوري السعودي

أعلن الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى عن تشكيل الفريق لمواجهة لمواجهة النصر في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري كأس دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي. يبدأ الهلال المباراة بالتشكيل الآتى : حراسة المرمى :حبيب الوطيان خط الدفاع : محمد البريك، جانج هيون سو، علي آل البليهي، ياسر الشهرني. خط الوسط : جوستافو كويلار، سلمان الفرج، أندريه كاريلو، سيباستيان جيوفينكو، لوسيانو فيتو. خط الهجوم : بافيتيمبي جوميز.

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