الخميس.. منتخب الشباب يواجه المحلة وديًا

يواجه منتخب الشباب، بقيادة ربيع ياسين، فريق غزل المحلة المقبل، في تمام الثالثة مساءا على ملعب الغزل بالمحلة.

ويواصل منتخب الشباب استعدادته لخوض تصفيات بطولة شمال أفريقيا بتونس المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بموريتانيا 2021.

ويخوض منتخب الشباب، فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 الي 27ديسمبر، بمشاركة تونس والجزائر والمغرب وليبيا، وأكد عادل محفوظ المدير الإداري لمنتخب الشباب مد فترة القيد لبطولة شمال إفريقيا لمدة 10 أيام لتصبح

في العاشر من ديسمبر بدلا من أول ديسمبر المقبل، لمنح فرصة للمنتخبات لقيد لاعبين في حالة ظهور حالات كورونا قبل السفر مباشرة.

وستقام قرعة تصفيات أمم افريقيا نهاية الشهر الجاري عن طريق تطبيق الزووم لتحديد مواعيد المباريات والاستادات المقام عليها البطولة المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بموريتانيا.