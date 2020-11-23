تعرف على أسابيع مواجهة إنبي للأهلي والزمالك

يلتقي فريق إنبي مع أسوان في الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة القدم بالموسم المقبل، بينما يواجه الفريق البترولي الأهلي في الأسبوع الثالث عشر والزمالك في الجولة الخامسة للمسابقة.

يذكر أن مسابقة الدوري سوف تنطلق يوم 11 ديسمبر المقبل.

واعتبر المحاسب مصطفى الأمير رئيس نادي إنبي الموسم المقبل للدوري الممتاز بأنه الأصعب

نظرا لتدعيم كل فرق الدوري الممتاز فرقها بلاعبين مميزيين حتى الفرق التي صعدت حديثا للدوري الممتاز.

وقال الأمير إن فريقه نجح في تدعيم صفوف 11 لاعبا جديدا ما بين صفقات جديدة أو انتهاء إعارة أو انتقال حر مشيرا إلى أن

المنافسة ستكون نارية سواء في المقدمة والمؤخرة منذ البداية خاصة أن الفرق تعلمت من الموسم الماضي وكانت المنافسة قوية سواء في المربع الذهبي أو الهبوط بعد أن حسم الأهلي ددرع الدوري مبكرا.

وقال إن الصفقات الجديدة جاءت بناء على طلب الكابتن حلمي طولان والذى له نظرة فنية محترمة ونجح في اختيار الأفضل والأنسب واللاعب الذي يملك طموحا ويمكن الاستفادة منه سواء كان دفاعا أو هجوما.