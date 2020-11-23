رئيس إنبي ينتقد الأرقام الخيالية للاعبين.. ويؤكد: الأندية "هتفلس" قريبًا

انتقد المحاسب مصطفى الأميررئيس نادي إنبي الأرقام الخيالية للاعبين في الدوري الممتاز ،مشيرا الى أن هذه السياسة تحتاج وقفة من اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة بعيدا عن مقولة أن المسألة" عرض وطلب" ومسايرة السوق العالمي الكروي.

وقال أن التخبط والعشوائية سوف يدمران الكرة المصرية من خلال ضياع الأندية وعدم قدرتها على المدى القريب أو البعيد في شراء لاعبين بعد تفريغها منهم.

وأضاف: سوف تقتصر المنافسة بين ناديين

أو ثلاثة والذين سيتواجد بهم اللاعبين الأفضل في السوق الكروي المصري ، وتتراجع المستويات بصفة عامة ،الأمر الذي سوف ينعكس على المنتخبات سواء ناشئين أو شباب أو منتخب أول.

وألمح الى أن أسعار اللاعبين باتت في واد.. ووزارة الشباب واتحاد الكرة في واد آخر، مشددا على ضرورة إيجاد خطة لوقف مايحدث من تهريج بعد

ان وصل سعر اللاعبين لأرقام خيالية لاتتناسب مع إمكانياتهم الفنية، وبشكل مستفز ولايحدث حتى في الدول الأفريقية والعربية، بصرف النظر عن الدول الخليجية التي لها ظروفها المادية الخاصة.

وضرب الأمير ،مثالا بناديي سيراميكا والبنك الأهلي الصاعدان حديثا للدوري الممتاز واللذان رفع سعر اللاعبين هذا الموسم نظرا لتوافر الجوانب المادية لديهما لدرجة انهما قاما بتفريغ أندية مصر من لاعبيها.

وطالب رئيس النادي البترولي بعقد جلسات بين مسؤولي الرياضة والكرة المصرية في أقرب فرصة لوضع حد لمذابح الأندية قبل فوات الأوان وقبل أن يلحق الضرر باللعبة والمنتخبات.