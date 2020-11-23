رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر al hilal vs-al nasr بث مباشر اليوم بتاريخ 21-11-2020 في الدوري السعودي

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد النصر

تشكيلة الهلال المتوقعة ضد النصر اليوم الاثنين علي ملعبه في الجولة الخامسه من المتوقع ان يدخل نادي الهلال بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي عبد الله المعيوف ، وفي خط الدفاع ياسر الشهراني - علي آل بليهي - جانج هيون سو - محمد البريك ، وفي خط الوسط سلمان الفرج - جوستافو كويلار ، وفي خط الوسط الهجومي سالم الدوسري - سيباستيان

جيوفينكو - أندري كاريلو ، وفي خط الهجوم

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الهلال

تشكيلة النصر المتوقعة ضد الهلال مساء اليوم الاثنين في المواجهة خارج ملعبه نادي النصر من المتوقع ان يلعب بتشكيلة سوف تضم في حراسة المرمي براند جونز ، وفي خط الدفاع عوض فرج - مايكون - عبد الله مادو - سلطان الغنام ، وفي

خط الوسط عبد المجيد الصليهم - بيتروس ، وفي خط الوسط الهجومي خالد الغنام - مارتينيز - عبد الفتاح عسيري ، وفي خط الهجوم عبد الرزاق حمدالله.

بطاقة مباراة الهلال والنصر

البطولة الدوري السعودي

الجولة الأسبوع 5

موعد المباراة 23-11-2020

توقيت المباراة 7:15 مساءاً بتوقيت مصر

القناة الناقله السعودية الرياضية 1

معلق المباراة عيسى الحربين

ملعب المباراة استاد الملك فهد الدولي