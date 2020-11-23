صبحي ومصطفي واللجنة المنظمة لليد يبحثون آخر مستجدات بطولة العالم

بحث الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لليد واللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد آخر المستجدات والتجهيزات والاستعدادات وكل ما يتعلق باستضافة الحدث والتي من المقرر أن تستضيفها مصر مطلع العام القادم.

في بداية الاجتماع، أوضح وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً بشأن تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا ، موضحاً قدرة

الدولة علي التعامل بحزم مع المخالفين وبخاصة فترة إقامة البطولة وكذلك مع دخول فصل الشتاء.

وطمأن وزير الشباب والرياضة رئيس الإتحاد الدولي لليد علي كافة الاستعدادات بالبطولة بدء من وصول الفرق والوفود المرافقة وصولاً للفنادق وصالات التدريب وصالات إقامة المباريات وحتي إنتهاء الفعاليات ومغادرة الوفود.

وأبدي الدكتور أشرف صبحي إعجابه الشديد لما وصلت إليه البنية

التحتية الرياضية وبخاصة الصالات الأربع المستضيفة لبطولة العالم لليد وما ستضيفه، معللاً ذلك بأن البطولات الكبري في مختلف المجالات تضيف للبنية الأساسية.

من جانبه، وجه الدكتور حسن مصطفي الشكر للسيد الرئيس ورئيس الحكومة ووزير الشباب والرياضة وكافة الوزراء المعنيين؛ لاصرارهم علي خروج البطولة بأفضل شكل ممكن رغم ظروف جائحة كورونا، مؤكداً أنه لا توجد أي مشكلة خاصة بالمنتخبات حتي هذه اللحظة.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لليد التفكير في مخاطبة شركات اللقاح العالمية لتوفير تطعيمات للمنتخبات وكافة المرافقين بالتنسيق مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة.