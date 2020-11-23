مشاهدة مباراة الهلال والنصر بث مباشر يلا شوت اليوم بتاريخ 231-11-2020 في الدوري السعودي

رابط مشاهدة مباراة الهلال والنصر al hilal vs-al nasr بث مباشر اليوم بتاريخ 21-11-2020 في الدوري السعودي ، قمة كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين مساء اليوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر ، مواجهة الهلال والنصر ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف نادي الاهلي حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين ومتصدر الموسم الحالي خصمه فريق النصر ، في المواجهة التي سوف تقام اليوم على ارضية ملعب الملك فهد الدولي معقل نادي الهلال مستقبل عليه مواجهة اليوم ضمن منافسات النصف الاول من الموسم ، وسوف تبدا اليوم الاثنين مباراة الهلال والنصر في تمام الساعة الثامنه وربع مساءا بتوقيت السعودية والساعة السابعه وربع مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الهلال والنصر

لعب نادي الهلال حاليا اربع مباريات اربع مباريات في الموسم الحالي من الدوري السعودي وحقق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة ولم يخسر في اي مباراة الي الان برصيد 10 نقاط في صدارة الدوري ، واخر مباراة لعبها نادي الهلال قبل مواجهة اليوم كانت قبل فترة التوقف الدولي من امام خصمه فريق الاتفاق خارج ملعبه والتي حقق فيها الهلال الانتصار الثالث في الموسم بنتيجة هدفين بدون رد ، واليوم في القمة من امام خصمه نادي النصر في كلاسيكو السعودية يسعي للحصول على انتصار جديد من اجل تعزيز مكانته في

الصدارة في رحلة الحفاظ على اللقب.

موعد مباراة الهلال والنصر

على الجانب الاخر يدخل فريق النصر الذي يعاني كثير في الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين والذى هو حاليا في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط وذلك بعد ان لعب اربع مباريات وحقق الفوز في مباراة واحده وقد خسر نادي النصر في الموسم الحالي في ثلاث مباريات ، واخر مباراة لعبها نادي النصر قبل مواجهة اليوم كانت قبل فترة التوقف الدولي والتي حقق الانتصار الاول له في الموسم وحقق الفوز بهدفين بدون رد ، وسوف تنقل اليوم مباراة الهلال والنصر على قناة السعودية الرياضية الاولي.