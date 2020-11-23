بث مباشر | شاهد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي “كورة اونلاين”

بث مباشر كورة اونلاين لمباراة “الهلال والنصر” في قمة مباريات اليوم الاثنين 23-11-2020 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الهلال والنصر” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق “عيسى الحربين”.

تقام مباراة الهلال والنصر على استاد الملك فهد الدولي بإدارة من الحكم الأوروجوياني “أندريس كونيا”، وتنطلق في تمام الساعة 20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت جرينتش.

يدخل فريق الهلال المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات على كل من “العين وضمك والاتفاق”، وتعادل مع أبها، وسجل لاعبوه 6 اهداف، واستقبلت شباكه هدف واحد فقط كأقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن.

على الجانب الآخر، يمر فريق النصر بفترة سيئة للغاية حيث يتواجد في 13 برصيد 3 نقاط من فوزه على “القادسية” في الجولة الماضية، بينما خسر اول 3 مباريات امام “الفتح والتعاون والشباب” على الترتيب.

وسيسعى الهلال إلى المحافظة على سلسلة الانتصارات المكونة من 12 فوز على أرضه في الدوري السعودي وهو رقم قياسي لم يصل إليه أي فريق آخر في تاريخ المسابقة، وبالتحديد منذ ان خسر امام النصر بنتيجة (2-1) في أكتوبر 2019.

وسجل الهلال في 10 مباريات متتالية أمام النصر في الدوري السعودي لأول مرة في تاريخه، بمجموع 23 هدف بمعدل 2.3 في المباراة الواحدة.

بينما خسر النصر مرة واحدة فقط في آخر 5 مباريات ضد الهلال في الدوري السعودي، حيث انتصر في مباراتين وتعادل مثلهما، وتمكن من التسجيل في مرمى الهلال في 15 من آخر 16 مباراة جمعت الفريقين.

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