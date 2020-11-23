جدول مواعيد مباريات الدوري الجزائري “أول 6 جولات”

أعلنت رابطة دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم اليوم الإثنين، عن مواعيد المراحل الست الأولى من مسابقة الدوري لموسم 2021-2020.

وكشفت الرابطة في موقعها الرسمي عن إقامة المرحلة الأولى من المسابقة يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف شباب قسنطينة فريق وداد تلمسان، فيما يحل مولودية وهران ضيفًا على نصر حسين داي، ويلعب فريق سريع جليزان مع ضيفه فريق بارادو، فيما يستضيف شبيبة القبائل فريق شباب أهلي برج بوعريريج.

وأضافت الرابطة أن اليوم التالي سيشهد أربع مباريات أخرى، حيث يستضيف أولمبي المدية فريق شبيبة الساورة، فيما يحل جمعية الشلف ضيفًا على نجم مقر ويواجه فريق اتحاد بسكرة فريق شبيبة سكيكدة ويحل وفاق سطيف ضيفًا على اتحاد الجزائر.

وأكدت الرابطة تأجيل مباراتي اتحاد بلعباس ومولودية الجزائر، وجمعية عين مليلة أمام ضيفه شباب بلوزداد، إلى وقت لاحق بسبب مشاركة مولودية الجزائر وشباب بلوزداد في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما حددت الرابطة تواريخ المراحل الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة التي ستلعب في الفترة من الرابع إلى 26 ديسمبر المقبل.