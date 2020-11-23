علي معلول ينتظم في تدريبات الأهلي تحضيرًا لمواجهة الزمالك

وصل التونسي علي معلول لاعب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، إلى العاصمة المصرية القاهرة ظهر اليوم بعد انتهاء معسكر منتخب بلاده الأخير.

وكان من المفترض أن يصل معلول إلى القاهرة أمس، ولكن ظروف الطيران حالت دون وصوله، مما دفع إدارة النادي إلى التدخل لتوفير طائرة لإعادة اللاعب سريعًا للانتظام في تدريبات الفريق الجماعية استعدادًا للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم الجمعة المقبل.

وشارك معلول مع منتخب بلاده في مواجهتي تنزانيا في تصفيات كأس امم أفريقيا، حيث فاز المنتخب التونسي في المباراة الأولى 1 / صفر، ثم تعادل في الثانية 1 1/، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة العاشرة .

وكان الأهلي دخل معسكرًا مغلقًا أمس الأحد عقب خوض مرانه على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك، وذلك بعدما تغلب على فريق أبو قير للأسمدة 2 / 1 في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.