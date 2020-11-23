باير ليفركوزن يُجهز بلعربي للدوري الأوروبي

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم اليوم الإثنين أنه يمكنه إشراك المهاجم كريم بلعربي في المباراة المقررة أمام هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الدوري الأوروبي.
وجاء ذلك بعد قبول الإستئناف وتقليص عقوبة اللاعب من الإيقاف مباراتين إلى الإيقاف مباراة واحدة، وذلك إثر حصوله على بطاقة حمراء.
وأوضح ليفركوزن أنه جرى تقليص عقوبة بلعربي 30/ عامًا/ بقرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).
وكان بلعربي قد غاب بالفعل عن صفوف ليفركوزن في مباراة الذهاب أمام الفريق الإسرائيلي، بعد أن حصل على البطاقة الحمراء وطرد خلال المباراة أمام سلافيا براغ في 29 أكتوبر الماضي.
ويحتل باير ليفركوزن المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالدوري الأوروبي برصيد ست نقاط متساويًا في ذلك مع سلافيا براغ.
بينما يمتلك كل من هبوعيل بئر السبع ونيس الفرنسي ثلاث نقاط، وذلك قبل انطلاق الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات.
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