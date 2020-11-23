بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، التطورات المتعلقة باستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022.
جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر، إنفانتينو، في مكتبه بالديوان الأميري، الإثنين، بمناسبة زيارته للبلاد، حسب وكالة الأنباء القطرية “قنا”.
وجرى خلال المقابلة “استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الدولي، لاسيما ما يتعلق بآخر التطورات المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم قطر 2022“.
كما جرى “مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الرياضي”.
وقالت لجنة الإرث والمشاريع بقطر (حكومية)، الجمعة الماضية في بيان، إن البنية التحتية لمونديال 2022 اكتملت بنسبة 90 بالمئة.
وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تقام مباريات مونديال 2022، خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر الثاني حتى 18 ديسمبر الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير قطر يستضيف رئيس الفيفا لمناقشة تطورات استضافة كأس العالم 2022 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.