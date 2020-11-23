وصول فرجاني ساسي إلى القاهرة للاستعداد لمواجهة الأهلي في نهائي أبطال أفريقيا

وصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك المصري لكرة القدم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، للانتظام في معسكر فريقه استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل.

وكان ساسي قد تأخر عن موعد عودته للزمالك، والتي كان مقررًا لها أمس الأحد، بعد مشاركته مع منتخب تونس في مباراتي تنزانيا ضمن منافسات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا، وذلك بسبب مشاكل في الطيران.

وسينتظم ساسي في معسكر الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، وذلك بعد أن يخضع لمسحة فيروس كورونا المستجد المسبب لفيروس كوفيد .19-

ويواجه الزمالك غريمه التقليدي الأهلي في المباراة النهائية للبطولة الافريقية، وذلك يوم الجمعة المقبل على ملعب “ستاد القاهرة” الدولي.