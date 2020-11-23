بث مباشر | شاهد مباراة الاهلي والشباب في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمباراة “الاهلي والشباب” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 23-11-2020 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاهلي والشباب” على قناة السعودية الرياضية 3، بصوت المعلق “حماد العنزي”.

تقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 17:15 بتوقيت مصر، 15:15 بتوقيت جرينتش.

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة مباراة نارية بين الاهلي والشباب، حيث يتواجد الليث الأبيض في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي وبفارق نقطة واحدة عن الراقي.

ويتواجد الاهلي في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، جمعهم من 3 انتصارات على “الباطن والوحدة والعين”، وتلقى خسارة وحيدة على يد الاتحاد في ديربي جدة، وسجل لاعبو الراقي 6 أهداف، وتلقت شباكهم 5 اهداف.

على الجانب الآخر، يحتل الشباب المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف المتصدر “الهلال” بفارق الأهداف، وبفارق الأهداف ايضًا عن الرائد الذي يحتل المركز الثالث، وسجل لاعبوه 8 اهداف، واهتزت شباكه 5 مرات.

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