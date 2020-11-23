فيديو أهداف الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي “كورة اونلاين”

شاهد أهداف مباراة “الاتحاد والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 23-11-2020 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

نقلت مباراة “الاتحاد والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وانطلقت المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت جرينتش.

استطاع الاتحاد انهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد سجله اللاعب رومارينيو في الدقائق الخمس الأخيرة من الشوط.

ويقدم نادي الفيصلي مستوى متميز هذا الموسم وضعه في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، وجمع عنابي سدير نقاطه من فوزين وتعادلين، وسجل لاعبوه 3 اهداف فقط، وتلقت شباكهم 3 أهداف بعد مباراة اليوم.

أما نادي الاتحاد فيواصل تقدمه في جدول الترتيب من بعد مجيء المدافع المصري الرائع أحمد حجازي على سبيل الإعارة من وست بروميتش البيون.

فيديو أهداف مباراة الاتحاد والفيصلي

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