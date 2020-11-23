بث مباشر | مشاهدة مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاتحاد والفيصلي” في إحدى مباريات اليوم الاثنين 23-11-2020 في الجولة الخامسة من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

تنقل مباراة “الاتحاد والفيصلي” على قناة السعودية الرياضية 4، بصوت المعلق “عبد الله الحربي”.

تقام المباراة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:45 بتوقيت السعودية، 16:45 بتوقيت مصر، 14:45 بتوقيت جرينتش.

يحتل نادي الفيصلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، وبفارق نقطتين عن مركز الصدارة الذي يتواجد فيه الهلال والشباب برصيد 10 نقاط لكل منهما، وجمع عنابي سدير نقاطه من فوزين وتعادلين، وسجل لاعبوه 3 اهداف فقط، وتلقت شباكه هدفين.

في المقابل يتواجد نادي الاتحاد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، جمعها من تعادلين امام الفتح والتعاون، وفوز امام أهلي جدة، بينما تلقى خسارة وحيدة على يد الاتفاق، وسجل لاعبو العميد 6 أهداف واهتزت شباكه 5 مرات.

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الاتحاد 1-0 الفيصلي

????️ملعب مدينة المجمعة الرياضية

????الدوري السعودي (الجولة الخامسة)

جارية الآن

بث مباشر مكتوب لحظة بلحظة

أهلاً بكم في بث مباشر مباراة “الاتحاد والفيصلي” ضمن الجولة الخامسة في الدوري السعودي.

????نرجو منكم تحديث هذه الصفحة أول بأول للتعرف على تفاصيل المباراة.

????⚪تشكيلة الاتحاد | مارسيلو جروهي – سعود عبد الحميد – عمر هوساوي – أحمد حجازي – مهند الشنقيطي – عبد العزيز البيشي – برونو هنريكي – عبد الإله المالكي – جاري رودريجيز – رومارينيو – أليكساندر بريوفيتش.

????تشكيلة الفيصلي | مصطفى ملائكة – خالد دغريري – رافاييل سيلفا – ايجور روسي – محمد قاسم – ألكسندر ميركل – هشام فايق – احمد اشرف – جيليرمي – رومايان امالفينتو – جوليو تافاريس.

“0 بداية المباراة..

“10 مرت اول عشر دقائق وما زال التعادل السلبي يسيطر.

“14 مصطفى ملائكة يتألق ويتصدى لتسديدة قوية من رومارينيو من داخل منطقة الجزاء.

“44⚽جووووووول – رومارينيو يفتتح التسجيل لفريق الاتحاد.

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