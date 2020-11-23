سوق الانتقالات| ريال مدريد مستعد للاستماع إلى العروض المقدمة إلى إيسكو

يستعد نجم خط وسط ريال مدريد “فرانشيسكو إيسكو” لمغادرة النادي خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية والعملاق الإسباني مستعد للإستماع إلى العروض المقدمة من أجله.

وتراجع مستوى إيسكو ليتراجع في ترتيب خيارات المدرب زين الدين زيدان حتى الآن هذا الموسم، حيث بدأ في ثلاث مباريات فقط في الدوري تحت قيادة المدير الفني الفرنسي.

ووفقًا لتقرير الحصري لصحيفة الماركا الإسبانية، التقى إيسكو مع زيدان لمناقشة رحيله المحتمل في أوائل عام 2021، بعد أن شعر بالإحباط بسبب افتقاره إلى اللعب باستمرار مع ريال مدريد.

وجذب إيسكو انتباه أندية من إيطاليا وإنجلترا في الأشهر الأخيرة، حيث تردد أن يوفنتوس ومانشستر سيتي يتتبعان وضعه في مدريد.

ومع ذلك، فقد برز إسم فريق إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز بصفته الأوفر حظًا لتوقيعه في صفقة تتراوح قيمتها بين 25 و 30 مليون يورو، حيث يتطلع الايطالي “كارلو أنشيلوتي” إلى لم شمله مع زميله السابق في ريال مدريد خاميس رودريجيز في ملعب جوديسون بارك.

وتزامن توقيع المدرب الإيطالي المخضرم إلى ريال مدريد مع قدوم ايسكو أيضًا من ملقا في عام 2013 أثناء فترة توليه المسؤولية في العاصمة الإسبانية، حيث لعب إيسكو دورًا حيويًا تحت قيادته.

وإذا اختار اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مغادرة اللوس بلانكوس في عام 2021، فإنه سينهي بذلك مسيرة سبع سنوات ونصف في النادي، حقق خلالها أربعة ألقاب من دوري أبطال أوروبا ولقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك مرة واحدة وكأس العالم للأندية في أربع مناسبات.

..