بالفيديو.. 10 أهداف لا تنساها جماهير الهلال في شباك النصر

يحتضن ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، مساء اليوم الإثنين، القمة المُنتظرة بين الهلال والنصر ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويخوض الهلال اللقاء وهو في صدارة المسابقة برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة في 3 مواجهات والفوز مرة واحدة ف

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز؛ للاستمرار في التربع على جدول الترتيب ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه، ويريد استغلال تراجع النصر هذا الموسم، حيث تلقى 3 خسائر في أول 3 مباريات.

ودائمًا ما تكون مباريات الهلال والنصر عنوانًا للإثارة والمتعة على مدار التاريخ، وتشهد تسجيل العديد من الأهداف الجميلة التي تبقى في ذاكرة الجماهير.

وفي الفيديو التالي نقدم لكم أجمل 10 أهداف لا تنساها جماهير الهلال في مباريات الديربي أمام النصر، وتتسم هذه الأهداف بروعتها أو بأهميتها الكبيرة في حسم مواجهات قطبي الرياض.

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