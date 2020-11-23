منافسًا ريال مدريد وبرشلونة.. النادي الاهلي مرشح لجائزة نادي القرن الـ 21

تواجد النادي الاهلي المصري في قائمة المرشحين لجائزة جلوب سوكر لأفضل نادي في القرن الـ 21 خلال الفترة من 2001 إلى 2020 والتي سيقدمها مجلس دبي الرياضي نهاية هذا العام.

و يعتبر النادي الاهلي الفريق العربي والافريقي الوحيد المتواجد في القائمة، كما أنه النادي الوحيد من خارج قارة أوروبا، حيث يتواجد كل من ريال مدريد وبرشلونة الاسبانيين وبايرن ميونخ الألماني وليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الايطالي.

وسيتم منح جائزة أفضل نادي في أول عقدين من القرن الواحد والعشرين يوم 27 دجنبر القادم في مدينة دبي خلال المؤتمر الرياضي العالمي الذي ينضمه مجلس دبي الرياضي.

وتم اختيار نادي الاهلي في القائمة نظير تحقيقه لخمس ألقاب في دوري أبطال أفريقيا خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2020، كما وصل لنهائي البطولة أكثر من مرة و لعب الأدوار الأولى طيلة السنوات الماضية في المسابقة القارية الأغلى.

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