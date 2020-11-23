الفيفا يصدر قرارًا رسميًا بإيقاف رئيس الكاف “أحمد أحمد” لخمس سنوات

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، صباح الإثنين رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونائب رئيس الفيفا الملغاشي أحمد أحمد لمدة خمس سنوات بسبب قضايا الفساد وسوء إستخدام المنصب.

وأدين أحمد أحمد، بالفساد وإساءة استخدام السلطة والاختلاس. كما تم تغريم الرجل البالغ من العمر 60 عامًا مبلغ 200 ألف فرنك سويسري (185 ألف يورو).

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ايقاف أحمد أحمد عبر بيان جاء فيه: “وجدت الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة أن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) ونائب رئيس الفيفا “أحمد أحمد”، مذنب بانتهاك المادة 15 (واجب الولاء) والمادة 20 (قبول وتوزيع الهدايا أو المزايا الأخرى) والمادة 25 (إساءة استخدام السلطة) من طبعة 2020 من مدونة أخلاقيات الفيفا، وكذلك المادة 28 (الاختلاس) من طبعتها لسنة 2018”.

وأضاف البيان: “فرض الفيفا حظرا على أحمد أحمد على جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم (الإدارية والرياضية وغيرها) على المستويين الوطني والدولي لمدة خمس سنوات. كما سيتعين عليه دفع غرامة قدرها 200 ألف فرنك سويسري. ولدى السيد أحمد 60 يومًا لاستئناف هذا القرار”.

يذكر أن الملغاشي أحمد أحمد قد أعلن في وقت سابق ترشحه لولاية جديدة لانتخابات الرئاسة في الاتحاد الافريقي لكرة القدم والمقرر إجراؤها في العام القادم، ليضرب قرار الفيفا هذا طموحات أحمد أحمد عرض الحائط.

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